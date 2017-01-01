  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Агрохолдинг «Мрія» відновив контроль над 10 компаніями із земельним банком у 5 тис. га

    • Сьогодні, 14:24
    • Розсилка

    У компанії зазначили, що корпоративні права вищевказаних компаній були незаконним шляхом переоформлені попереднім менеджментом «Мрії» на сторонніх фізичних осіб, які не пов'язані з агрохолдингом

    Агрохолдинг «Мрія» повернув собі корпоративні права 10 юридичних осіб та їх земельні активи в розмірі 5 тисяч га.

    Відповідне рішення прийнято Комісією при Міністерстві юстиції з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації, повідомляє прес-служба холдингу.

    Згідно з повідомленням, відповідним наказом Мінюсту були скасовані незаконні реєстраційні дії щодо цих компаній в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

    У компанії зазначили, що корпоративні права вищевказаних компаній були незаконним шляхом переоформлені попереднім менеджментом «Мрії» на сторонніх фізичних осіб, які не пов'язані з агрохолдингом.

    Зокрема, «Мрії» було повернуто корпоративні права таких юридичних осіб: ТОВ «Новагріс», ТОВ «Агропродукт 2», ПАП «Колос» (Тернопільська область), ТОВ «Агроніка-1», ТОВ «Слобідка Смотрицька», ТОВ «Жищинці», ТОВ «Баркософт Агро 2» (Хмельницька область), ПП «Агро-Віта», ТОВ «Іване-Золоте» (Івано-Франківська область), ТОВ «Промінь-Агро» (Чернівецька область).

    «Попередніми власниками компанії на момент дефолту були незаконно виведені кілька десятків юридичних осіб, на яких було оформлено понад тисячу одиниць техніки та договори оренди близько 60 тисяч га», - говорить директор юридичного департаменту «Мрії» Сергій Ігнатовський.

    «За більш ніж 2 роки, що тривають кримінальні розслідування і судові розгляди, це - перша реальна дія з боку держави, спрямована на захист прав іноземних інвесторів і повернення вкраденого у них майна», - додав він.

    Нагадаємо, в серпні 2014 року «Мрія» не змогла розрахуватися з кредиторами за поточними зобов'язаннями і оголосила дефолт.

    Сукупна заборгованість агрохолдингу з урахуванням гарантій і поруки, наданих «Мрією» компаніям, афільованим з сім'єю Гут (колишніх власників), на момент оголошення дефолту становила 1,3 млрд дол.

    З лютого 2015 року контроль над активами «Мрії» перейшов до її кредиторів - переважно європейських і американських інвесторів, які прийняли рішення зберегти агрохолдинг. Тоді ж був призначений новий менеджмент агрохолдингу.

    У вересні 2016 року комітети кредиторів і бондхолдерів агрохолдингу погодили умови реструктуризації боргового портфеля компанії, який на сьогоднішній день становить 1,1 млрд доларів.

     

    Читайте також
    аграрії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ