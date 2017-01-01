Агрохолдинг «Мрія» відновив контроль над 10 компаніями із земельним банком у 5 тис. га

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У компанії зазначили, що корпоративні права вищевказаних компаній були незаконним шляхом переоформлені попереднім менеджментом «Мрії» на сторонніх фізичних осіб, які не пов'язані з агрохолдингом

Агрохолдинг «Мрія» повернув собі корпоративні права 10 юридичних осіб та їх земельні активи в розмірі 5 тисяч га.

Відповідне рішення прийнято Комісією при Міністерстві юстиції з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації, повідомляє прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, відповідним наказом Мінюсту були скасовані незаконні реєстраційні дії щодо цих компаній в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У компанії зазначили, що корпоративні права вищевказаних компаній були незаконним шляхом переоформлені попереднім менеджментом «Мрії» на сторонніх фізичних осіб, які не пов'язані з агрохолдингом.

Зокрема, «Мрії» було повернуто корпоративні права таких юридичних осіб: ТОВ «Новагріс», ТОВ «Агропродукт 2», ПАП «Колос» (Тернопільська область), ТОВ «Агроніка-1», ТОВ «Слобідка Смотрицька», ТОВ «Жищинці», ТОВ «Баркософт Агро 2» (Хмельницька область), ПП «Агро-Віта», ТОВ «Іване-Золоте» (Івано-Франківська область), ТОВ «Промінь-Агро» (Чернівецька область).

«Попередніми власниками компанії на момент дефолту були незаконно виведені кілька десятків юридичних осіб, на яких було оформлено понад тисячу одиниць техніки та договори оренди близько 60 тисяч га», - говорить директор юридичного департаменту «Мрії» Сергій Ігнатовський.

«За більш ніж 2 роки, що тривають кримінальні розслідування і судові розгляди, це - перша реальна дія з боку держави, спрямована на захист прав іноземних інвесторів і повернення вкраденого у них майна», - додав він.

Нагадаємо, в серпні 2014 року «Мрія» не змогла розрахуватися з кредиторами за поточними зобов'язаннями і оголосила дефолт.

Сукупна заборгованість агрохолдингу з урахуванням гарантій і поруки, наданих «Мрією» компаніям, афільованим з сім'єю Гут (колишніх власників), на момент оголошення дефолту становила 1,3 млрд дол.

З лютого 2015 року контроль над активами «Мрії» перейшов до її кредиторів - переважно європейських і американських інвесторів, які прийняли рішення зберегти агрохолдинг. Тоді ж був призначений новий менеджмент агрохолдингу.

У вересні 2016 року комітети кредиторів і бондхолдерів агрохолдингу погодили умови реструктуризації боргового портфеля компанії, який на сьогоднішній день становить 1,1 млрд доларів.