Ахметов потрапив у топ-500 мільярдерів світу за версією Bloomberg

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Статки олігарха оцінюються в 3,66 млрд дол.

Американське агентство Bloomberg презентувало свою версію топ-500 мільярдерів світу. У списку є лише один український бізнесмен, власник енергетичних і металургійних підприємств Ринат Ахметов, статки якого оцінюються в 3,66 млрд дол. Він посів 483-й рядок списку.

На першому місці рейтингу – засновник Microsoft Білл Гейтс зі статком 85,2 млрд доларів. Серед іноземних власників бізнесу в Україні до топ-500 увійшов також індійський бізнесмен Лакшмі Міттал, якому належить металургійний гігант «Криворіжсталь».

Рік тому в іншому рейтингу, за версією рейтингу Forbes, статки Ахметова оцінювалися в 2,3 млрд доларів.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент РФ Володимир Путін – найбагатша людина у світі. Експерти припускають, що чиста вартість його активів може становити 200 млрд доларів. За їхніми даними, після 17 років перебування при владі російський лідер володіє статками у розмірі 200 млрд дол., 58 літаками і вертольотами, а також 20 палацами і заміськими віллами.