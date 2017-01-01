Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу

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Шахта Ахметова на Луганщині

Це пов'язано з неможливістю відвантаження вугілля

Енергохолдинг «ДТЕК» зупинив роботу своїх шахт, розташованих в окупованих районах Донбасу. Про це повідомили в прес-службі ДТЕК.

«Шахти перебувають у режимі простою. Це пов'язано з неможливістю відвантаження вугілля», - зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, в окупованих районах Донбасу розташовані вугільні підприємства «ДТЕК Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Комсомолець Донбасу».

ДТЕК - стратегічний холдинг, що здійснює управління операційними компаніями з активами в вуглевидобутку, тепловій енергетиці і дистрибуції, а також в альтернативній енергетиці та у видобутку газу. Чисельність співробітників ДТЕК - 118 тисяч осіб. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), власником якої є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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Джерело: Інтерфакс-Україна