«Акації», п’ять «Градів» та 20 одиниць бронетехніки. Бойовики нагнали техніку під Донецьк і Горлівку

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В Горлівці зафіксовано пересування колони військової техніки в район «Стиролу»: близько 20 од. бронетехніки і 5 РСЗО БМ-21 «Град»

Бойовики «ДНР» підсилюють свої позиції під Донецьком в районі Оленівки, а також у Горлівці.

Про це повідомляє голова «Інформаційного» спротиву Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Faceboook.

За його даними, в районі Донецька між Яковлівкою і повітряним стволом №1 шахти Засядька маневрує артгрупа противника, маючи на даній ділянці кілька замаскованих позицій для «відстою». У складі: 3 одиниці 152-мм САУ 2С3 «Акація», пара 122-мм гармат-гаубиць типу Д-30 30А (причепом, на марші) і кілька одиниць бронетехніки, включаючи як мінімум 1 рухливий пункт розвідки та управління на базі МТ -ЛБ.

Крім того, південніше Донецька відзначається ущільнення бойових порядків російсько-терористичних військ на ділянці Ясна - Оленівка. У проміжку між Докучаєвському і Оленівкою окупанти таємно розгорнули додаткову тактичну групу масштабу посиленою роти РТГ). За лісосмугою і в ній самій за ж д між Ясним і висотою 227.9 (південніше шляхопроводу-розв'язки) спостерігалося активне рух відразу декількох груп бойовиків (по 18-20 чол. Та кількох одиниць ББМ - зафіксовано 4 БМП і МТ-ЛБ).

У той же час через Єнакієве окупанти активно перекидають запаси предметів матеріально-технічного постачання (МТС), в тому числі паливо і боєприпаси, в район Горлівки. За добу - не менше 30 проїздів вантажного автотранспорту.

Також в Горлівці зафіксовано пересування колони військової техніки в район «Стиролу» (близько 20 од. Бронетехніки і 5 РСЗО БМ-21 «Град»).

По трасі Н-21 (Старобільськ-Луганськ-Донецьк) з боку Шахтарська в напрямку Макіївки зафіксована перекидання 3-х одиниць комплексів радіоелектронного придушення, ідентифікованих як Р-330Ж «Житель».