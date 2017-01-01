Акції протесту у Венесуелі: загинули двоє і постраждали семеро людей

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Масові демонстрації проти Мадуро активізувалися після того, як Верховний суд Венесуели позбавив парламент повноважень

Під час акцій протесту в венесуельських штатах Меріда і Барінас були вбиті двоє людей.

Про це повідомляє El Nacional з посиланням на генеральну прокуратуру країни.

Відзначається, що ще семеро учасників маніфестацій отримали поранення.

За даними відомства, загинули 42-річний Хесус Салбаран і 54-річний Ренцо Родрігес Рода.

В даний час влада намагається встановити відповідальних за те, що трапилося.

Нагадаємо, масові демонстрації проти Мадуро активізувалися після того, як 30 березня Верховний суд Венесуели позбавив парламент повноважень. Згодом це рішення скасували, проте це не заспокоїло ситуацію в країні, що перебуває у глибокій економічній кризі.

У Венесуелі акції протесту вилились у сутички мітингарів із правоохоронцями. Це призвели до загибелі 20 осіб.