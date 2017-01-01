Акції протесту в Білорусі: активістка назвала помилку Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Марш недармоїдів» у Білорусі

Паліна Бродік вважає, що «декрет» «Про дармоїдство» вивів на вулиці звичайних громадян, проте їхній протест швидко вщухне

Білоруська активістка, які живе в Україні, Паліна Бродік вважає, що декрет «Про дармоїдство» (коли білорус, що працює менше 183 днів на рік, повинен сплачувати спеціальний збір. – Ред.) став головною помилкою білоруського президента Олександра Лукашенка за останній час. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Лукашенко, випустивши цей «декрет», припустився великої помилки, він недооцінив бідність людей, які вийшли на вулицю», – каже активістка.

Бродік зазначає, що ухвалення білоруською владою цього декрету призвело до виходу на вулиці звичайних громадян, які не цікавляться політикою. Проте активістка додає, що як тільки ці обмеження припиняться, протест вщухне. «Для простих людей стимулом вийти на вулицю став цей «декрет». Щойно ці економічні обмеження припиняться, вони повернуться до свого звичного життя і далі будуть вірити телебаченню. На жаль, люди категорії 40+ не заглиблюються в політику. Вони підходять до цієї проблеми як звичайні громадяни, у яких забрали гроші для існування. Жодні політичні лозунги не змусять їх протестувати далі», – вважає вона.

Бродік додала, що зараз білоруська влада вносить поправки до цього документа, аби він не так дошкуляв людям.

Як відомо, через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого тривають масові акції протесту, і це попри те, що 9 березня президент Олександр Лукашенко оголосив, що податок не стягуватимуть до 2018 року. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро на рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначали День волі. Приурочені до нього вуличні акції продовжили розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування указу про «дармоїдство». Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.