Акція на Банковій закінчилась: протестувальники закликали припинити торгівлю з окупантом

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Сотні активістів на Банковій під стінами скандували «Ганьба», «Банду геть» та «Імпічмент»

Сотні активістів на Банковій під стінами скандували «Ганьба», «Банду геть» та «Імпічмент».

Між активістами та Адміністрацією Президента вишикувалось кілька кордонів правоохоронців.

Прохід до Адміністрації президента перегородив кордон нацгвардійців pic.twitter.com/H4l2gjATn7 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 березня 2017 р.



Активісти прийшли під стіни АП із вимогою звільнити учасників блокади, яких затримали у Кривому Торці. Також активісти закликали припинити торгівлю з окупантом.

Серед активістів були люди у військовій формі, «свободівці» та представники «Правого Сектора».

В даний час активісти завершили акцію.Про це у соцмережі Фейсбук повідомила журналіст Олеся Яхно.

«Акція на Банковій завершилась. Всі 20 чоловік розійшлись по домівках», - написала Яхно.

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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Джерело: УНН