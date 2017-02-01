Активіст назвав губернатора Хмельниччини «втіленням корупції»

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Голова Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук

Громадський діяч закидає очільнику області відсутність реакції на проблеми регіону

Колишній голова громадської ради при Хмельницькій облдержадміністрації Алім Міщук звинуватив губернатора Хмельниччини Олександра Корнійчука у корупції.

Про це активіст заявив під час свого звіту на засіданні установчих зборів з обрання нового складу громадської ради, повідомляє місцеве видання «Незалежний громадський портал».

«Сьогодні втіленням корупції у Хмельницькій області є намісник президента Корнійчук», - заявив Міщук.

Громадський діяч також закинув очільнику області відсутність реакції на злободенні питання, які піднімалися протягом останніх два роки. Зокрема, це недозавантаженість підприємств оборонного комплексу краю, рейдерські захоплення хлібопекарських та промислових заводів, незаконна вирубка лісів.

«Громадська рада надала факти голові ОДА незаконних рубок лісів. Привезли його із керівниками силових відомств на об’єкти… І думаєте були прийняті якісь заходи? Бочок, в яких випалювали деревне вугілля, стало вдвічі більше!» – обурився активіст.

До слова, з першого березня у Хмельницькому зростає вартість проїзду у міському пасажирському транспорті. Відтак проїзд у автобусах та маршрутному таксі становитиме чотири гривні