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    Активісти London Euromaidan пікетували британське помешкання Ахметова

    • Сьогодні, 05:54
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    Учасники акції
    Учасники акції

    Активісти зокрема вимагали від британських спецслужб перевірити законність отриманих олігархом прибутків

    Вчора, 12 березня, активісти Громадського руху «Лондон ЄвроМайдан» провели в британській столиці акцію біля помешкання олігарха Ріната Ахметова.

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    Про це йдеться у повідомленні London Euromaidan на сторінці у Facebook.

    Учасники акції закликали спецслужби Британії перевірити, чи не фінансує Ахметов на своїх підприємствах армію сепаратистів. Також вони вимагали проведення перевірки законності отриманих Ахметовим прибутків відповідно до британського антикорупційного законодавства і британського антитерористичного закону.

    «Українці Великобританії закликають українську діаспору в інших країнах світу долучитися до справи накладення санкцій на олігархів, які грабують Україну», - йдеться у заяві.

    У повідомленні також зазначається, що активісти проводили свій пікет біля будинку Ахметова за адресою One Hyde Park, 100 Knightsbridge.

    До слова, енергохолдинг «ДТЕК» Ріната Ахметова зупинив роботу своїх шахт, розташованих в окупованих районах Донбасу. Наразі шахти перебувають у режимі простою через неможливість відвантаження вугілля.

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