Активісти London Euromaidan пікетували британське помешкання Ахметова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції

Активісти зокрема вимагали від британських спецслужб перевірити законність отриманих олігархом прибутків

Вчора, 12 березня, активісти Громадського руху «Лондон ЄвроМайдан» провели в британській столиці акцію біля помешкання олігарха Ріната Ахметова.

Про це йдеться у повідомленні London Euromaidan на сторінці у Facebook.

Учасники акції закликали спецслужби Британії перевірити, чи не фінансує Ахметов на своїх підприємствах армію сепаратистів. Також вони вимагали проведення перевірки законності отриманих Ахметовим прибутків відповідно до британського антикорупційного законодавства і британського антитерористичного закону.

«Українці Великобританії закликають українську діаспору в інших країнах світу долучитися до справи накладення санкцій на олігархів, які грабують Україну», - йдеться у заяві.

У повідомленні також зазначається, що активісти проводили свій пікет біля будинку Ахметова за адресою One Hyde Park, 100 Knightsbridge.

До слова, енергохолдинг «ДТЕК» Ріната Ахметова зупинив роботу своїх шахт, розташованих в окупованих районах Донбасу. Наразі шахти перебувають у режимі простою через неможливість відвантаження вугілля.