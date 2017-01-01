Активісти на Хрещатику почали громити відділення російського банку

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Представники батальйону ОУН намагаються розтрощити офіс «Альфа-Банку»

У Києві на Хрещатику активісти почали громити відділення «Альфа-банку» , передає УНН.

Один із активістів збив вивіску із відділення банку.

Решта почала закидати двері банку цеглою. Натовп вигуками підтримував активістів.

За якусь мить у натовпі спалахнула бійка.



Представники руху «ОУН» прийшли під «Альфа-Банк» на вулиці Хрещатик у Києві, повідомляє Громадське. Перед будівлею вишикувався кордон правоохоронців в захисному обмундируванні.

Мітингувальники почали через голови поліцейських кидати каміння в будівлю і побили скло в офісі. Вони також підривали петарди.

За словами «ОУНівців», вони протестують «проти російських банків та Ахметова»

Нагадаємо, 13 березня у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Після цього акції відбулися протесту у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.