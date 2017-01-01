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    Активісти на Хрещатику почали громити відділення російського банку

    • Сьогодні, 21:14
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    Представники батальйону ОУН намагаються розтрощити офіс «Альфа-Банку»

    У Києві на Хрещатику активісти почали громити відділення «Альфа-банку» , передає УНН.

    Один із активістів збив вивіску із відділення банку.

    Решта почала закидати двері банку цеглою. Натовп вигуками підтримував активістів.

    За якусь мить у натовпі спалахнула бійка.


    Представники руху «ОУН» прийшли під «Альфа-Банк» на вулиці Хрещатик у Києві, повідомляє Громадське. Перед будівлею вишикувався кордон правоохоронців в захисному обмундируванні.

    Мітингувальники почали через голови поліцейських кидати каміння в будівлю і побили скло в офісі. Вони також підривали петарди.

    За словами «ОУНівців», вони протестують «проти російських банків та Ахметова»

    Нагадаємо, 13 березня у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

    Після цього акції відбулися протесту у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.

    Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

    АТО СБУ активісти
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