Активісти оголосили безстроковий пікет під Львівською облрадою

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Націоналісти у Львівській обласній раді

Мета пікету - «контроль за обіцянками депутатів»

Активісти «Національного корпусу» оголосили про початок безстрокового пікету під Львівською обласною радою.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

«Для контролю за обіцянками депутатів «Національний Корпус» ставить безстроковий пікет під Львівською обласною радою. Разом з тим ми вимагаємо притягнути до відповідальності посадових осіб Національної поліції, які вчинили провокації через що виник конфлікт», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та громадськими активістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО.

Спочатку повідомлялося, що під час сутичок постраждали дві жінки і дев'ять правоохоронців.

Згодом кількість постраждалих правоохоронців зросла до 11 осіб.