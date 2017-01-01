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    Активісти оголосили безстроковий пікет під Львівською облрадою

    • Сьогодні, 22:08
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    <p>Націоналісти у Львівській обласній раді</p>

    Націоналісти у Львівській обласній раді

    Мета пікету - «контроль за обіцянками депутатів»

    Активісти «Національного корпусу» оголосили про початок безстрокового пікету під Львівською обласною радою.

    Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

    «Для контролю за обіцянками депутатів «Національний Корпус» ставить безстроковий пікет під Львівською обласною радою. Разом з тим ми вимагаємо притягнути до відповідальності посадових осіб Національної поліції, які вчинили провокації через що виник конфлікт», - йдеться у заяві.

    Нагадаємо, сьогодні під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та громадськими активістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО. 

    Спочатку повідомлялося, що під час сутичок постраждали дві жінки і дев'ять правоохоронців.

    Згодом кількість постраждалих правоохоронців зросла до 11 осіб.

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