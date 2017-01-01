Активісти розблокували і очистили Сбербанк у Києві

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Фото: Укрінформ Очищення центрального відділення Сбербанку у Києві

З центрального входу в банк прибрали всі бетонні блоки, а стіни закладу очистили від наклейок

У вівторок, 28 березня, активісти розібрали бетонні блоки, якими з 13 березня було заблоковано вхід до приміщення центрального відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк» – на вул. Володимирській, 46 у Києві.

Наразі з центрального входу в банк прибрали всі бетонні блоки. Їх продовжують складати у вантажівку для вивезення.

Від наклейок очищено майже всю стіну будівлі центрального відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні.

Нагадаємо, 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

27 березня партія «Національний корпус», представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове припинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку в Україні. Вранці 28 березня активісти розпочали деблокацію центрального офісу Сбербанку в Києві.

Як відомо російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Джерело: Укрінформ