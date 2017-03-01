Активісти розтрощили пост охоронця у Хмельницькій обладміністрації
- Сьогодні, 18:57
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ЗМІ оприлюднили відео погрому
Сьогодні близько 17:00 активісти та депутат обласної ради від ВО «Свобода» Віктор Бурлик влаштували знесення пропускної будки і турнікету у приміщенні Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради.
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Про це повідомляє Незалежний громадський портал.
Також в мережі з'явилося відео з місця погрому.
Щодо причин такої атаки на турнікет в обладміністрації наразі не повідомляється.