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    Активісти розтрощили пост охоронця у Хмельницькій обладміністрації

    • Сьогодні, 18:57
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    ЗМІ оприлюднили відео погрому

    Сьогодні близько 17:00 активісти та депутат обласної ради від ВО «Свобода» Віктор Бурлик влаштували знесення пропускної будки і турнікету у приміщенні Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради.

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    Про це повідомляє Незалежний громадський портал. 

    Також в мережі з'явилося відео з місця погрому. 

    Щодо причин такої атаки на турнікет в обладміністрації наразі не повідомляється. 

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