Активісти розтрощили пост охоронця у Хмельницькій обладміністрації

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ЗМІ оприлюднили відео погрому

Сьогодні близько 17:00 активісти та депутат обласної ради від ВО «Свобода» Віктор Бурлик влаштували знесення пропускної будки і турнікету у приміщенні Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради.

Про це повідомляє Незалежний громадський портал.

Також в мережі з'явилося відео з місця погрому.

Щодо причин такої атаки на турнікет в обладміністрації наразі не повідомляється.