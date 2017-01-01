Активісти у Дніпрі затягнули фасад Сбербанку величезним прапором

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Акція проти Сбербанку у Дніпрі / facebook.com/politicalpartynationalcorps







Близько 50 активістів прийшли до центрального відділення Сбербанку в Дніпрі

У центрі Дніпра націоналісти заблокували відділення російського Сбербанку. Про це організація «Національний корпус» повідомила у Facebook.

«Після тижневої перерви в блокаді російського «Сбербанку» в центрі Дніпра, під час якої у вкладників була можливість забрати свої гроші, Національний Корпус починає новий етап акцій проти банків країни-агресора. Сьогодні вранці, не дивлячись на дощ, 50 активістів прийшли до центрального відділення Сбербанку в Дніпрі, розклеїли його інформаційними стікерами із закликами забирати гроші, вивісили величезний прапор України, який демонструє, що цей ворожий банк знаходиться на нашій землі, і продовжують пікет», - йдеться у повідомленні.

Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.