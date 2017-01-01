Активісти у Вінниці спалили російський прапор

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Свій перфоманс учасники акції влаштували у центрі міста на Європейській площі

Сьогодні у Вінниці на площі Європейській активісти спалили прапор Російської Федерації.

Акцію вінничани приурочили до третьої річниці захоплення «зеленими чоловічками» Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим та встановлення там російських триколорів.

Перед тим,як спалити російський «триколор» активісти влаштували флешмоб: учасники потопталися по російському прапору. За словами організатора акції Сергія Сидорука, стяг РФ спеціально замовили через інтернет, віддавши за нього 300 гривень.

«У ніч на 27 лютого цей прапор три роки тому був вивішений на будівлі Верховної Ради та Уряду у Криму, тому йому не місце в Україні, тож ми його спалили. Виявляється, в нашій країні його можна просто замовити. Ми маємо пам'ятати, що 27 лютого була анексія Криму. Ми не маємо нічого проти росіян, ми спалюємо прапор країни-окупанта, і так сталося, що окупант - це Російська Федерація», - сказав Сергій Сидорук.