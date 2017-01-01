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    Активісти в Одесі розмалювали фасад приймальні місцевого депутата і спалили намет «Опоблоку»

    • Сьогодні, 09:08
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    <p>Інцидент стався за адресою вулиця Пироговська, 19</p> <p>Фото: facebook.com/giganovbogdan<br /> </p>

    Інцидент стався за адресою вулиця Пироговська, 19

    Фото: facebook.com/giganovbogdan

    У поліції інцидент поки що не коментують

    У центрі Одеси вчора проукраїнські активісти розмалювали фасад приймальні депутата Одеської міської ради від «Опозиційного блоку» Богдана Гіганова і спалили намет цієї партії.

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    Про це Гіганов повідомив у Facebook.

    «Кілька годин тому, невиховані й радикально налаштовані діти, що їх прикривають сьогодні правоохоронні органи, розмалювали фасад моєї приймальні націоналістичними закликами, символікою і розпалили багаття на тротуарі, прямо під вікнами малоквартирного житлового будинку!!!», - написав Гіганов.

    Він вважає, що молоді люди, які є «пішаками у чужій грі», скоїли одразу кілька кримінальних злочинів.

    Це сталося за адресою вулиця Пироговська, 19.

    У поліції інцидент поки що не коментують.

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