Активісти в Одесі розмалювали фасад приймальні місцевого депутата і спалили намет «Опоблоку»
- Сьогодні, 09:08
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Інцидент стався за адресою вулиця Пироговська, 19
Фото: facebook.com/giganovbogdan
У поліції інцидент поки що не коментують
У центрі Одеси вчора проукраїнські активісти розмалювали фасад приймальні депутата Одеської міської ради від «Опозиційного блоку» Богдана Гіганова і спалили намет цієї партії.
Про це Гіганов повідомив у Facebook.
«Кілька годин тому, невиховані й радикально налаштовані діти, що їх прикривають сьогодні правоохоронні органи, розмалювали фасад моєї приймальні націоналістичними закликами, символікою і розпалили багаття на тротуарі, прямо під вікнами малоквартирного житлового будинку!!!», - написав Гіганов.
Він вважає, що молоді люди, які є «пішаками у чужій грі», скоїли одразу кілька кримінальних злочинів.
Це сталося за адресою вулиця Пироговська, 19.
У поліції інцидент поки що не коментують.