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    Активісти, які зібрались на столичному Майдані, пішли до Адміністрації Президента

    • Сьогодні, 22:14
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    Активісти йдуть запитати у Порошенка щодо розгону блокади

    Активісти, які зібрались на Майдані незалежності у Києві через розгін блокади у Кривому Торці, вирішили пройти мирною ходою до Адміністрації Президента України.

    Із пропозицію щодо мирної ходи на Банкову виступив речник «Правого сектору» Артем Скоропадський.

    Під час свого виступу він наголосив, що хода буде мирно. За словами А.Скоропадського, вони йдуть запитати у Президента щодо розгону блокади, а також щодо торгівлі із окупантом.

    Також під час зібрання народний депутат Єгор Соболєв наголосив, що це не мітинг і не протест.

    «Ми збираємось і обмінюємось інформацією», - наголосив він.

    Акцію було вирішено продовжити завтра о 19.00.

    Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

    В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

    «Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

    Читайте також статтю: Єгор Соболєв: Серед блокувальників на Донбасі є десятки, якщо не сотні озброєних людей 

    Джерело: УНН

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