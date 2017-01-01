Активісти, які зібрались на столичному Майдані, пішли до Адміністрації Президента
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Активісти йдуть запитати у Порошенка щодо розгону блокади
Активісти, які зібрались на Майдані незалежності у Києві через розгін блокади у Кривому Торці, вирішили пройти мирною ходою до Адміністрації Президента України.
Із пропозицію щодо мирної ходи на Банкову виступив речник «Правого сектору» Артем Скоропадський.
Учасники акції на підтримку «блокади Донбасу» йдуть з Майдану Незалежності до Адміністрації президента pic.twitter.com/wcCEQdcbzX— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 березня 2017 р.
Під час свого виступу він наголосив, що хода буде мирно. За словами А.Скоропадського, вони йдуть запитати у Президента щодо розгону блокади, а також щодо торгівлі із окупантом.
Також під час зібрання народний депутат Єгор Соболєв наголосив, що це не мітинг і не протест.
«Ми збираємось і обмінюємось інформацією», - наголосив він.
Акцію було вирішено продовжити завтра о 19.00.
Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.
В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.
В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.
«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».
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Джерело: УНН