Активісти заблокували будівлю Росспівробітництва в Києві

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Будівля Російського центру науки і культури в Києві

Національний корпус зірвав проведення акції «Тотальний диктант» у Російському центрі науки і культури

Представники партії «Національний корпус» провели акцію під Російським центром науки і культури в Києві, щоб завадити проведенню освітньої акції «Тотальний диктант», в якій мали б брати участь представники «Л/ДНР».

Про це у коментарі Укрінформу повідомила представник Національного корпусу Маріанна Хомерікі.

«Так, саме Національний корпус зірвав проведення цього диктанту у центрі Росспівробітництва у Києві, де, як ми знаємо, мали б брати участь представники «Л/ДНР», - сказала Хомерікі.

За її словами, представники Нацкорпусу у кількості 50 осіб заблокували вхід до Російського центру науки і культури в Києві з метою недопущення проведення цього диктанту.

Водночас вона зазначила, що «наскільки я знаю, сутичок наших хлопців з правоохоронцями не було».

Пізніше на сайті Російського центру науки і культури з'явилося коротке повідомлення про те, що «Тотального диктанту» в Києві не буде.

Як відомо Російський центр науки і культури в Києві є представництвом Федерального агентства РФ у справах СНД, відомого як Росспівробітництво.