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    Активісти заблокували російський Сбербанк у Львові

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    Активісти блокують Сбербанк у Львові
    Активісти блокують Сбербанк у Львові

    У «Національному корпусі» переконані, що вільна робота Сбербанку є великою вседержавною помилкою

    Партія «Національний корпус» розпочала безстрокову блокаду російського Сбербанку у Львові. Про це повідомляється на сторінці політсили у Facebook.

    «Відсьогодні безперешкодний розвиток російського ворожого об'єкта на території України під назвою «Сбербанк», або фінансовий опорний пункт країни-агресора, повинен зазнати краху. За це береться львівський осередок «Національного корпусу», оголошуючи про початок безстрокової акції під стінами банку у місті», – йдеться в повідомленні.

    У «Національному корпусі» переконані, що «вільна робота Сбербанку є великою вседержавною помилкою, якої не можна припускатися».

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    Активісти заблокували російський Сбербанк у Львові
    Активісти заблокували російський Сбербанк у Львові
    Активісти заблокували російський Сбербанк у Львові
    Активісти заблокували російський Сбербанк у Львові
    Активісти заблокували російський Сбербанк у Львові

    Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

    Повідомлялося, що націоналісти заблокували відділення російського Сбербанку у Дніпрі 12 квітня.

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