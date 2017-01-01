Активісти захопили Львівську облраду: є постраждалі (відео)

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Захоплення сесійної зали Львівської облради

Під час сутичок постраждали дві жінки і 9 правоохоронців

Громадські активісти пікетували Львівську обласну раду з вимогою звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО. Потім вони увірвалися в сесійну залу і погрожували не випускати депутатів.

На початку сесії 30 травня перед обласною радою активісти «Сокола», нацкорпусу «Азов», Легіону «Cвобода», ОУН і «Правого сектору» пікетували вхід до облради. Учасники мітингу обурюються зволіканням президента з підписанням закону про амністію для бійців АТО, повідомляє ZAXID.NET.

За словами представника «Правого сектору» Тараса Хаммера, з Львівщини ув'язненими є десять осіб.

Делеговані активісти на початку сесії підійшли записатися в порядок денний. Та поки депутати дійшли до розгляду 6 пункту, активісти почати палити димові шашки і розпилювати газ перед ЛОР. За словами очевидців, кілька активістів були російськомовними.

Потім вони увірвалися в сесійну залу з різних входів, вибили двері. Голова ради оголосив перерву, проте радикали не випускали депутатів. Роботу сесії призупинили.

Під час захоплення праворадикалами Львівської облради постраждала вагітна журналістка «Першого західного» телеканалу. Відомо також, що з приміщення облради її забрали каретою швидкої допомоги.

Сама журналістка не бажає, аби розголошували її ім'я.

Пізніше у прес-службі Львівської міської ради повідомили, що під час сутичок постраждала ще одна жінка та дев'ять правоохоронців, які були задіяними до підтримання правопорядку у Львівській облраді. Їх обстежують у травмпункті 8-ї клінічної лікарні.