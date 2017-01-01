Активісти замурували піноблоками відділення Сбербанку в Харкові
- Сьогодні, 11:07
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«Національний корпус» має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня
Активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові. Про це вони написали на своїй сторінці у Twitter.
«Безстрокова акція з блокування російських банків почалася вранці в Харкові!» – йдеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненими в соціальній мережі фотографіями, вхід у відділення банку замурований піноблоками.
Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.
У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.