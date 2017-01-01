Активісти збираються залишитись на ніч під Адміністрацією президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди вимагають підтримати блокаду торгівлі з окупованими територіями

Активісти, які перебувають біля Адміністрації Президента на вул. Інститутській, планують залишитися там на ніч і облаштувати «редут» та вимагати від президента підтримати блокаду торгівлі з тимчасово окупованими територіями. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, голова Комітету ВР з питань протидії та запобігання корупції Єгор Соболєв.

«На заклик координатора Штабу блокади торгівлі з окупантами Анатолія Виногродскького (позивний Гал), на перехресті Інтситутської та Банкової облаштовується редут — так хлопці називають місця перекриття торгівлі на крові в Луганській і Донецькій областях. Назва редуту ще обговорюється (я чув пропозицію ROSHEN), але по-справжньому потрібні намети, чай, дрова і люди. Наша вимога до Президента — підтримати блокаду торгівлі з окупованими територіями і закликати депутатів його фракції голосувати в Парламенті за закон, що забороняє цю торгівлю», — написав Соболєв.

Як повідомлялось, прохід до АП перекритий загонами поліції. Урядовий квартал оточений правоохоронцями.