Активістів Євромайдану Нігояна та Жизнєвського могли вбити силовики - Генпрокуратура



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Нігоян

Категорично наразі стверджувати не можна, що активісти були вбиті силовиками, - ГПУ

Результати експертизи вказують на те, що силовики могли вбити перших мітингувальників Євромайдану, а саме Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського та Романа Сеника, у січні 2014 року. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, інформує Громадське.

«Це версія, яка відпрацьовується. Категорично наразі стверджувати не можна (що активісти були вбиті силовиками — ред.). Зараз збираються докази», — сказав він.

«Перші експертизи, які були проведені щодо того, з якої відстані могли вбити (перших активістів Євромайдану — ред.) показали, що це відстань до 3 метрів. Відповідно, на усіх відео, які були в той день, правоохоронці стояли від мітингувальників на відстані більш ніж 20-30 метрів. Тому у нас були 2 версії: провокатори або переодягнуті правоохоронці, які були в натовпі. Але ми не мали інформації і не могли точно сказати, хто це», — зазначив Горбатюк.

За його словами, після повторно проведеної експертизи з’явилися дані, що відстань пострілу була більша ніж 3 метри і могла становити 20 метрів і більше. Він також додав, що з тих відео, які прокуратура має в цей день, 22 січня 2014 року, видно, що правоохоронці стоять на приблизно такій відстані від мітингувальників. Однак Горбатюк наголосив, що самого відео моменту вбивства активістів в цей день немає.

«Тому зараз ми припускаємо, що у них могли стріляти силовики. Чому ще я роблю такий висновок, тому що з тіл Сеника і Жизнєвського були вилучені кулі для зупинки транспортних засобів, котрі є лише на озброєнні МВС. Нігоян же був вбитий зарядом картечі. Я нагадую, що в помпову рушницю, які були в той день у силовиків, і це видно на численних відео, можна вставити мисливський патрон. Але це заборонено», — зазначив Горбатюк.