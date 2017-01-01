Активістів Українського культурного центру в окупованому Криму допитують у ФСБ

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Активісти Українського культурного центру

На допит у ФСБ викликали Леоніда Кузьміна, Михайла Батрака, Галину Балабан і Олену Попову

Чотирьох активістів Українського культурного центру в окупованому Криму викликали 21 березня на допит до ФСБ РФ. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Як стало відомо правозахисникам, до кримського управління ФСБ у Сімферополі викликали Леоніда Кузьміна, Михайла Батрака, Галину Балабан і Олену Попову.

«Сьогодні, 21 березня 2017 року, слідчий ФСБ викликав на допит активістку українського культурного центру Олену Попову. Решту активістів уже допитали. Слідчий ФСБ Чумаков заявив кримчанам, що вони проходять як свідки у «справі» одного з організаторів українського культурного центру в Криму Вельдара Шукурджієва, щодо якої нібито «порушено кримінальну справу за статтею про екстремізм», – ідеться в повідомленні.

У КПГ додали, що слідчий ФСБ на допитах чинив на українських активістів психологічний тиск. Крім Шукурджієва, слідчий цікавився іншими активістами – лідером руху «Євромайдан-Крим» Андрієм Щекуном і кримською журналісткою Людмилою Щекун.

Коментарів російських силових відомств щодо цього поки немає.

Як відомо, після анексії в Криму почастішали масові обшуки в незалежних журналістів, кримських активістів і членів Меджлісу. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму й закликало припинити тиск. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового й політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.

Джерело: Крим.Реалії