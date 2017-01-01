Активістка розказала, як Україна може змінити ситуацію в Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паліна Бродік

За словами Паліни Бродік, політики з Києва могли б актуалізувати в Європі тему економічних впливів на білоруську владу

Паліна Бродік, білоруська активістка, яка живе в Україні, очікує більшої активності українських політиків у білоруському питанні. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Політики українські, якщо не на рівні Адміністрації президента, то на рівні окремих депутатів могли б висловити свою позицію з цього приводу. Ніхто їм не забороняє це робити. Більше того, я була би рада, якщо політики, сьогодні підтримали простих громадян Білорусі, які постраждали на акціях», - каже вона.

Бродік упевнена, що українські політики не зможуть докорінним чином змінити ситуацію у Білорусі, проте їх активність могла б бути спрямована на міжнародний розголос подій у цій країні і актуалізацію теми необхідності економічних впливів на білоруську владу.

«Українські політики могли б винести питання того, що у нас коїться, на міжнародне обговорення. Це було б суттєвою допомогою. Зрозуміло, що Україна не вплине на дії Лукашенка, бо ми не так сильно залежні від України в економічному плані. Але от європейці навпаки, могли би вплинути через економічні заходи, не кажучи про санкції», - розповіла вона, додаючи, що цього літа у Мінську відбуватиметься засідання ОБСЄ.

За її словами, це виглядає дивно, адже такий захід планується в країні, де відбуваються масові затримання.

Активістка впевнена, що міжнародний тиск через економіку на владу Білорусі буде ефективніше за занепокоєння, про яке зараз говорять європейські політики. Проте вона відзначає, що у цьому питанні варто віднайти «золоту середину», адже «досвід запровадження санкцій, які були зняті з Білорусі у 2015-му році, показав, що вони неефективні».

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначали День волі. Приурочені до нього вуличні акції продовжили розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування указу про «дармоїдство». Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей. Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк.