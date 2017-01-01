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    Активісти заблокували квартиру Вітренко

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    Поліція та націоналісти біля квартири Наталії Вітренко
    Поліція та націоналісти біля квартири Наталії Вітренко

    Вітренко викликала поліцію, але відмовляється виходити до правоохоронців

    Активістки «Національного корпусу» заблокували квартиру «прогресивної соціалістки» Наталії Вітренко у Києві. Про це повідомляється на сторінці політсили в Facebook.

    Вони застерігають Вітренко від участі у масових заходах сьогодні.

    «Три наряди поліції прибули на спасіння сепаратистки Наталії Вітренко до її київських апартаментів. От дивина, чомусь їй можна було закликати до перевороту в українському Донецьку і агітувати за «русский мир», націоналістам же виступати на захист України в її центрі - зась!» - повідомляють активісти.

    При цьому ні поліцейські, ні активісти не можуть поговорити з Вітренко особисто, не через двері. «Вона проігнорувала вимогу поліції вийти до тих, кого сама і викликала. Боїться вона українців. Бо є чому боятися», - повідомляють у «Національному корпусі».

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    Активісти заблокували квартиру Вітренко
    Активісти заблокували квартиру Вітренко
    Активісти заблокували квартиру Вітренко
    Активісти заблокували квартиру Вітренко

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