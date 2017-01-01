Активісти заблокували квартиру Вітренко

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Поліція та націоналісти біля квартири Наталії Вітренко

Вітренко викликала поліцію, але відмовляється виходити до правоохоронців

Активістки «Національного корпусу» заблокували квартиру «прогресивної соціалістки» Наталії Вітренко у Києві. Про це повідомляється на сторінці політсили в Facebook.

Вони застерігають Вітренко від участі у масових заходах сьогодні.

«Три наряди поліції прибули на спасіння сепаратистки Наталії Вітренко до її київських апартаментів. От дивина, чомусь їй можна було закликати до перевороту в українському Донецьку і агітувати за «русский мир», націоналістам же виступати на захист України в її центрі - зась!» - повідомляють активісти.

При цьому ні поліцейські, ні активісти не можуть поговорити з Вітренко особисто, не через двері. «Вона проігнорувала вимогу поліції вийти до тих, кого сама і викликала. Боїться вона українців. Бо є чому боятися», - повідомляють у «Національному корпусі».