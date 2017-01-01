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    Акула вбила 17-річну серфінгісту біля берегів Австралії

    • Сьогодні, 03:54
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    Акула
    Акула

    Медики не змогли врятувати життя юній дівчині

    У понеділок, 17 квітня, на узбережжі західної Австралії стався напад акули на 17-річну серфінгістку.

    Як повідомляє видання Australia's 7 News reports, загибла прибула на узбережжя зі своїми батьками і двома сестрами. Неподалік міста Есперанс приблизно о 16:00 за місцевим часом акула напала на дівчину.

    Її доставили до медзакладу у критичному стані, де вона померла.

    Представники рятувальних служб не уточнюють вид акули. Наразі місце нападу закрите для відвідувачів.

    Місцеві ЗМІ зазначають, що за кількістю нападів акул країну обганяє тільки США. У 2016 році в Австралії було зафіксовано чотири напади акул.

    «Главком» раніше повідомляв,  що біля східного узбережжя французького острова Реюньон акула вбила 26-річного серфінгіста. 

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