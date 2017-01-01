Аласанія озвучив свою зарплату на Суспільному

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Зураб Аласанія

Зарплата Аласанії - орієнтир для нижчих рівнів менеджменту

Голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Зураб Аласанія отримуватиме зарплату розміром 76 тисяч 800 гривень. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Аласанія повідомив, зарплата до копійки прописана в угоді.

За його словами, Наглядова рада телеканалу починала обговорення його зарплати із 115 тисяч, але спустилися до 76 тисяч.

«Усе полягає в тому, що ця зарплата - орієнтир для нижчих рівнів менеджменту», - зазначив Аласанія.

Він повідомив, що журналіст Суспільного отримуватиме 6600 гривень. «Це база. До того у нас було 1773 грн. А тепер 6600 – з цього можна починати. Якщо ви киянин, то скажете, що це замало, я згоден. Але для співробітників у регіонах це вже цифра», - сказав Аласанія.

«Навіть, якщо журналіст в комерційному медіа отримає вдвічі більше, ви ж знаєте: зараз в країні нема невеликих компаній, які не залежать від власників. А вони рано чи пізно приходять і кажуть: те не роби і те не роби. Я знаю дуже багатьох кайфових людей, які згодні втратити в зарплатні, аби працювати чесно», - зазначив він.

Аласанія додав, що ніяких бонусів йому не передбачено угодою. «Ні, такого нема. Вони там заохочувальні бонуси передбачають, але не описують точно, за що і як. Все постійно вирішує Наглядова рада. Але, наприклад, як голова правління, я можу розпоряджатися 5% загальних коштів компанії. Це крута цифра. Але в принципі, в західних компаніях ця цифра доходить до 10%», - розповів він.