Аласанія розказав, чим дивуватиме Суспільне телебачення з нового сезону

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В законі прописано, що Суспільне телебачення має задовольнити усі верстви населення України

Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» в інтерв'ю «Главкому» розповів, що з початком нового сезону на Суспільному телебаченні з'являться декілька нових програм.

«В законі прописано, що ми маємо задовольнити усі верстви населення України. Це складно, але робитимемо, починаючи з Last Night Talk Show, політично-сатиричного шоу, на яке я розраховую, і яким опікуватиметься Майкл Щур. Буде розмовне ток-шоу, дебати. Ви бачили «Утеодин» Майкла Щура? Тепер у цього проекту інші завдання, ніж завойовувати прихильність інтернет-аудиторії, тепер слід завойовувати прихильність у телеглядачі», - розповів Аласанія.

Він зазначив, що згодом з’являться позаефірні дебати.

«На ВВС, наприклад, дебати з економічних питань, коли до величезного залу запрошують три тисячі людей, збирають аншлаги. Квитки можна придбати в інтернеті, коштують вони по 70-80 фунтів стерлінгів. І люди приходять: їм подобається там сидіти і триндіти про все. Такий формат може бути, хоча і не думаю, що в нас він буде платним для відвідувачів», - голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України».

За його словами, буде і музичний блок із Кашею Сальцовою.

«Знаєте, у нас ідуть важкі розмови з нею, бо я погано ставлюся до попси. А вона ставиться розумно. Вона ж музикант і каже: якщо ти не слухаєш, це не означає, що люди не слухають... Коли я таке чую, мене просто ковбасить. А вона каже: в другій годині ночі це має піти. Я погоджуюся, бо довіряю своїм креативним продюсерам і членам правління. Якщо вони вирішують ставити контент, який я ненавиджу, або приводити людей, яких я ненавиджу, це не моя справа. Я довіряю їм, вони відповідають за результат», - пояснив Аласанія.

Він зазначив, що сітка мовлення мінятиметься з початком нового сезону.

«З початком нового сезону - восени. Але не вся сітка, з’являться 1-2 програми максимум», - підкреслив Аласанія.

Як повідомлялося, Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.