Аласанія вважає, що київський телецентр варто зруйнувати

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Зураб Аласанія

За його словами, «Суспільне телебачення» не має потреби у такому великому телецентрові

Голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Зураб Аласанія заявляє, що компанія не потребує такого великого телецентру, і волів би його продати, здати в оренду, чи навіть зруйнувати. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Щодо телецентру, я б його продав, здав в оренду, але просто не можу, хоч він для нас зайвий, у нас немає у ньому потреби: 22 поверхи, 3 гектари землі...», - сказав він, додавши після уточнюючого запитання, що згодний його навіть зруйнувати: «Це швидко не буде, проте зруйнувати доцільно».

За словами Аласанії, «Суспільне» планує збудувати студію за межами телецентру і поступово буде переселяти продакшн-студії. Куди саме, очільник компанії, ще не знає, але каже, що для цього згодиться як орендоване приміщення, так і побудована з нуля будівля.

«Ми прораховували: нам усім вистачить триповерхового будинку. Але поки я собі не можу дозволити будувати з нуля. Всьому свій час. Спробуємо спочатку невелику студію організувати назовні, наприклад, тут на Хрещатику. А потім будемо потроху здавати приміщення в оренду. Зменшувати кількість людей», - поділився планами Аласанія.

Глава «Суспільного» розказав, що практично всі орендарі відмовились від оренди площ телецентру. За його словами, раніше це були телеканали, але вони згодом майже всі поз’їжджали. Відмовився від оренди навіть ресторан, у якому харчувались співробітники – у цьому бізнесі пропав сенс, бо стало занадто мало людей. При цьому Аласанія зазначив, що запросив в орендарі Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського з Криму (який до 2014 року розташовувався у місті Сімферополь у АР Крим, з кінця 2015 року поновив свою роботу у Києві, - ред.).

Зараз вартість активів «Суспільного телебачення» складає 2,5 мільярди гривень при річному бюджеті у 1,3 мільярди, повідомив очільник телекомпанії.

«Звісно, можуть виникнути підозри: два річних бюджети і вартість компанії? Так не буває. Але пояснення просте. Це мінімум, така цифра є предметом домовленостей між Правлінням і Кабміном для того, щоби не платити податки з величезної суми. Тобто це є просто перекладення з однієї до іншої кишені державних грошей. Насправді компанія вартує більше. Зараз починається аудит, який проводить CIDA (Certified Investments and Derivatives Auditor). До неї входить PricewaterhouseCoopers, з якою ми безпосередньо працюємо, саме вони проведуть аудит, до кінця року мають закінчити. Це важка справа, бо у нас же 32 компанії. Знаєте, я хочу, щоби Наглядова рада зафіксувала стан речей, який є насправді жахливим», - розказав Аласанія.

Нагадаємо, Аласанія заявив, що йому у «спадок» від НТКУ залишився колектив у більш ніж 7 тисяч людей, але попри величезну кількість працівників фахових спеціалістів не вистачає. Тому звільнення будуть і будуть набирати нових фахівців.