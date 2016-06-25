Алчевський меткомбінат призупинив роботу на 10 днів через блокування залізниці

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Якщо поставки сировини не відновлять протягом цих 10 днів, то комбінат консервуватимуть на більш тривалий період

Алчевський металургійний комбінат, який знаходиться на підконтрольній бойовикам території Луганської області, 13 лютого призупинив роботу на 10-денний термін через відсутність поставок сировини внаслідок блокування залізниці.

Про це Громадському повідомили працівники підприємства.

«Комбінат зупинено на 10 днів через відсутність сировини. Всіх перевели на п’ятиденний графік», – розповіли працівники.

При цьому, за їх словами, якщо поставки не відновлять протягом цих 10 днів, то комбінат консервуватимуть на більш тривалий період.

Нагадаємо: комбінат контролюється корпорацією «Індустріальний союз Донбасу», а залізорудна сировина поставляється туди залізницею з гірничо-збагачувальних комбінатів групи «Метінвест», які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. У Донецькій області за фактами блокування залізниці відкрито чотири кримінальних провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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