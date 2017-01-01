Алієв пояснив призначення своєї дружини віце-президентом Азербайджану

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Мехрібан Алієва

Ільхам Алієв стверджує, що його дружина - професіонал та гуманіст

Призначення Мехрібан Алієвої першим віце-президентом Азербайджану обумовлено її успіхами та ефективною діяльністю в суспільно-політичній, культурній та міжнародній роботі. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Интерфакс.

«Алієва довгі роки грає важливу роль в суспільно-політичній, культурній, міжнародної діяльності. Вона в цілому здійснює багатосторонню і успішну діяльність. Саме цими факторами я керувався, приймаючи рішення про її призначення на посаду першого віце-президента Азербайджану», - сказав Алієв на засіданні Ради безпеки, представляючи дружину як першого віце-президента.

Він додав, що Алієва - професіонал, досвідчена і принципова людина, гуманіст.

Президент нагадав, що Алієва є заступником глави правлячої партії Азербайджану, число членів якої становить близько 700 тисяч осіб.

За його словами, дружина багато робить для просування Азербайджану на міжнародній арені і пропаганди культури країни.

Як повідомляв «Главком», сьогодні азербайджанський президент Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом республіки. Згідно з конституцією країни, перший віце-президент бере на себе повноваження глави держави, якщо той не здатний виконувати свої обов'язки.