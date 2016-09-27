Алієв призначив дружину першим віце-президентом Азербайджану

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Мехрібан Алієва та Ільхам Алієв

Перший віце-президент Азербайджану в разі нездатності президента виконувати свої обов'язки бере на себе його повноваження

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом країни. Про це повідомляє прес-служба Алієва.

Як відомо, 26 вересня в країні пройшов референдум, на якому громадяни Азербайджану проголосували за внесення змін до конституції про продовження терміну повноважень президента з 5 до 7 років і введення посад віце-президентів.

Згідно з основним законом країни, перший віце-президент Азербайджану в разі нездатності президента виконувати свої обов'язки бере на себе його повноваження.

На офіційному сайті першої леді Азербайджану зазначено, що Мехрібан Алієва є президентом Фонду Гейдара Алієва, «створеного з метою вивчення багатої спадщини загальнонаціонального лідера азербайджанського народу, а також виховання нового покоління в дусі створених Гейдаром Алієвим ідей національної державності». З 2004 року вона є членом політичної ради, з 2013 року - заступником голови партії «Єні Азербайджан».

На проведених у 2005, 2010 і 2015 роках виборах в Міллі Меджліс Азербайджанської Республіки Мехрібан Алієва, кандидатура якої була висунута від партії «Єні Азербайджан» по другому Хозарському округу номер 14, була обрана депутатом, набравши 92,12% (23 106 голосів), 94,49% (31 797 голосів) і 96,7% (38 029 голосів) голосів відповідно.