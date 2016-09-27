  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Алієв призначив дружину першим віце-президентом Азербайджану

    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка
    Мехрібан Алієва та Ільхам Алієв
    Мехрібан Алієва та Ільхам Алієв

    Перший віце-президент Азербайджану в разі нездатності президента виконувати свої обов'язки бере на себе його повноваження

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом країни. Про це повідомляє прес-служба Алієва.

    Як відомо, 26 вересня в країні пройшов референдум, на якому громадяни Азербайджану проголосували за внесення змін до конституції про продовження терміну повноважень президента з 5 до 7 років і введення посад віце-президентів.

    Читайте також

    Згідно з основним законом країни, перший віце-президент Азербайджану в разі нездатності президента виконувати свої обов'язки бере на себе його повноваження.

    На офіційному сайті першої леді Азербайджану зазначено, що Мехрібан Алієва є президентом Фонду Гейдара Алієва, «створеного з метою вивчення багатої спадщини загальнонаціонального лідера азербайджанського народу, а також виховання нового покоління в дусі створених Гейдаром Алієвим ідей національної державності». З 2004 року вона є членом політичної ради, з 2013 року - заступником голови партії «Єні Азербайджан».

    На проведених у 2005, 2010 і 2015 роках виборах в Міллі Меджліс Азербайджанської Республіки Мехрібан Алієва, кандидатура якої була висунута від партії «Єні Азербайджан» по другому Хозарському округу номер 14, була обрана депутатом, набравши 92,12% (23 106 голосів), 94,49% (31 797 голосів) і 96,7% (38 029 голосів) голосів відповідно.

    Джерело: Українська правда
    Читайте також
    референдум Азербайджан Ільхам Алієв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ