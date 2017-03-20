«Амбарна книга» Партії регіонів: слідство у справі Охендовського продовжено до 14 квітня

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Голова ЦВК Михайло Охендовський

Глава САП Назар Холодницький стверджує, що Охендовський виконує всі покладені на нього судом обов'язки

Слідство у справі голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, пов'язане з «амбарной книгою» Партії регіонів, продовжено до 14 квітня.

Про це очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив в програмі «Лівий берег з Сонею Кошкіною».

«Детективи на нараді доповіли, що їм не вистачає часу. І я їм надав. До 14 квітня хочу бачити складений детективами остаточний варіант підозри і, в кінцевому підсумку, завершити слідство. Звичайно, є певні питання щодо необхідності тих чи інших – в тому числі і міжнародно-правових, доручень – щоб підтвердити або спростувати твердження, які ми отримали вже після оголошення підозри за свідченнями деяких свідків. Тому зараз триває слідство – все інше по його завершенню», - сказав Холодницький.

Також, глава САП зазначив, що Охендовський виконує всі покладені на нього судом обов'язки: з'являється до слідчих, детективів, прокурорів за першим викликом.

«Не хворіє, не переносить викликів. Це слід визнати. Тому говорити, що сьогодні є ризик його втечі, немає правових підстав», - заявив Холодницький.

Нагадаємо, що 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище).

21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП в усуненні Охендовського з посади голови ЦВК.

9 лютого Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги САП на рішення стосовно відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.