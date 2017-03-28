Американці присудили Сенцову премію «Свобода писати»

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Олег Сенцов

37 із 40 переможців конкурсу «Свобода писати» були звільнені з в'язниці упродовж 18 місяців з моменту їхнього нагородження

Українському режисерові Олегу Сенцову, якого в Росії незаконно засудили за тероризм, американський ПЕН-центр присудив щорічну премію Барбари Голдсміт «Свобода писати».

Про повідомляє видання The Washington Post.

«Він був змушений пожертвувати багатообіцяючою кар'єрою в кінематографі через своє рішення висловитися», - сказала виконавчий директор американського ПЕН-центру Сюзанна Носсел.

За її словами, «це дуже яскрава ілюстрація нетерпимості уряду Путіна до інакомислення».

Як зазначається, Сенцов, який був відвертим критиком російської агресії проти України, поповнив «видатний список» інших лауреатів, які перебувають у небезпеці. Серед них - азербайджанська журналістка Хадіджи Ісмаїлова, яку заарештували після публікації серії матеріалів про корупцію в уряді, і Ільхам Тохті - китайський економіст, якого запроторили за грати.

Видання наголошує, що 37 із 40 переможців конкурсу «Свобода писати» були звільнені з в'язниці упродовж 18 місяців з моменту їхнього нагородження.

Як відомо, американський ПЕН-центр вручає щорічну нагороду Барбари Голдсміт в'язням сумління, які опинилися у скрутних обставинах.

Український режисер Олег Сенцов був засуджений російським судом за сфальсифікованими звинуваченнями до 20 років колонії суворого режиму і нині відбуває термін у колонії в Якутську.

Раніше Росія відмовила Україні в екстрадиції Сенцова.