Американці розробили 3D-принтер для друку піци

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Пристрій вміє готувати піци за індивідуальним замовленням клієнта через спеціальний додаток

В американському штаті Огайо фахівці розробили 3D-принтер, що здатен друкувати їжу.

Про це повідомляє Techcrunch.

Стартап BeeHex вже отримав свій перший мільйон доларів за розробку і наразі фахівці готуються запустити перший продукт, що друкуватиме піцу.

Зазначається, що засновники компанії спочатку хотіли створити принтер, що друкуватиме різноманітні продукти для космонавтів. Однак підрядники адаптували ідею під більш економічно вигідну та повсякденну.

Принтери використовують пневматичні системи замість традиційних технологій друку.

Пристрій також вміє готувати піци за індивідуальним замовленням клієнта через спеціальний додаток. Принтер враховує побажання щодо складу продуктового складу виробу.

За словами одного з розробників, «Компанії не хочуть витрачати багато на навчання своїх співробітників. Пристрій 3D-кухаря дозволив би їм готувати смачні та свіжі піци, не вимагаючи від кухарів здобувати нові спеціальні навички».