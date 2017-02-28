  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Американці розробили 3D-принтер для друку піци

    • Сьогодні, 02:53
    • Розсилка

    Пристрій вміє готувати піци за індивідуальним замовленням клієнта через спеціальний додаток

    В американському штаті Огайо фахівці розробили 3D-принтер, що здатен друкувати їжу.

    Про це повідомляє Techcrunch.

    Стартап BeeHex вже отримав свій перший мільйон доларів за розробку і наразі фахівці готуються запустити перший продукт, що друкуватиме піцу.

    Зазначається, що засновники компанії спочатку хотіли створити принтер, що друкуватиме різноманітні продукти для космонавтів. Однак підрядники адаптували ідею під більш економічно вигідну та повсякденну.

    foodlovestech_beehex_3d_food_printer

    Принтери використовують пневматичні системи замість традиційних технологій друку.

    Пристрій також вміє готувати піци за індивідуальним замовленням клієнта через спеціальний додаток. Принтер враховує побажання щодо складу продуктового складу виробу.

    За словами одного з розробників, «Компанії не хочуть витрачати багато на навчання своїх співробітників. Пристрій 3D-кухаря дозволив би їм готувати смачні та свіжі піци, не вимагаючи від кухарів здобувати нові спеціальні навички».

    beehex_flobaker_3d_pizza_printer_kiosk

    продукти навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ