Американці вимагають від Трампа оприлюднення декларації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН

Петиція зібрала 134 тис. 288 підписів за необхідної кількості у 100 тис. для того, щоб її розглянули.

Більше 130 тис. американців підтримали петицію за оприлюднення повної податкової декларації президента США Дональда Трампа. Такий заклик з'явився на офіційному сайті петицій Білому дому.

«Безпрецедентні економічні конфлікти цієї адміністрації мають бути відкриті для американському народу, включаючи будь-яку відповідну документацію, яка може викрити зовнішні впливи і фінансові інтереси, які можуть поставити Дональда Трампа в конфлікт з Конституцією», - йдеться у петиції.

Наразі звернення, зареєстроввне 20 січня, зібрало 134 тис. 288 підписів за необхідної кількості у 100 тис. для того, щоб її розглянули.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

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Джерело: УНН