Американці вивели сорт «лікувальної марихуани», який назвали Ківа

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«Лікувальну марихуану» збираються використовувати для виробництва шоколаду

Подружжя з американського штату Каліфорнія Скотт Палмер та Крісті Нобліч вивели власний сорт лікувальної марихуани і назвали його Ківа.

Вони використовують його для виробництва шоколаду, пише Digiday.

У 2010 році Палмер та Нобліч шукали в супермаркеті легальні солодощі з лікувальним каннабісом, але так і не знайшовши нічого з прийнятним смаком, вирішили створити власний бренд.

Подружжя вивело сорт лікувальної марихуани, який допомагає знімати біль у суглобах і тривогу та випускає його у формі шоколадних плиток.

Зараз Ківа є одним з найпопулярніших брендів медичного канабісу в Каліфорнії.

«Ківа став золотим стандартом з розробки торговельної марки і упаковки», - говорить Пем Веббер, директор з маркетингу компанії 99designs.

У половині штатів США дозволено використання марихуани в медичних та рекреаційних цілях. За оцінками Bloomberg, ринок легальної марихуани до 2026 року досягне позначки $ 50 млрд.

Зауважимо, що назва бренду не має нічого спільного з колишнім керівником департаменту боротьби з наркозлочинністю МВС Іллею Ківою і є збігом.