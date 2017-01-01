Американці запустили ракету з супутником для збройних сил
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Запуск ракети відбувся в 2:18 з космодрому на мисі Канаверал
В американському штаті Флорида пройшов запуск ракети Delta IV з супутником зв'язку WGS-9 для ЗС США. Компанія United Launch Alliance (ULA), якій належить ракета, вела пряму трансляцію.
Про це повідомляє Boeing Defense у своєму Twitter.
Запуск ракети відбувся в 2:18 з космодрому на мисі Канаверал.
«WGS9 знаходиться на орбіті. Місія успішна. Вітаємо команду!», - йдеться в повідомленні.
#WGS9 is in orbit. MIssion success. Congrats, team! @45thSpaceWing @BoeingDefense @ulalaunch @AF_SMC— AF Space Command (@AFSpace) 19 березня 2017 р.
Як повідомляє Boing, яка розробила супутник WGS-9, він зможе забезпечувати зв'язок для військових США, а також п'яти країн-союзників: Данії, Новій Зеландії, Люксембургу та Нідерландів. Також в компанії відзначили, що WGS-9 був розроблений на супутниковій платформі Boeing 702.