Американці запустили ракету з супутником для збройних сил

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Запуск ракети відбувся в 2:18 з космодрому на мисі Канаверал

В американському штаті Флорида пройшов запуск ракети Delta IV з супутником зв'язку WGS-9 для ЗС США. Компанія United Launch Alliance (ULA), якій належить ракета, вела пряму трансляцію.

Про це повідомляє Boeing Defense у своєму Twitter.

Запуск ракети відбувся в 2:18 з космодрому на мисі Канаверал.

«WGS9 знаходиться на орбіті. Місія успішна. Вітаємо команду!», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Boing, яка розробила супутник WGS-9, він зможе забезпечувати зв'язок для військових США, а також п'яти країн-союзників: Данії, Новій Зеландії, Люксембургу та Нідерландів. Також в компанії відзначили, що WGS-9 був розроблений на супутниковій платформі Boeing 702.