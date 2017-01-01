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    Американці запустили ракету з супутником для збройних сил

    • Сьогодні, 05:51
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    Запуск ракети відбувся в 2:18 з космодрому на мисі Канаверал

    В американському штаті Флорида пройшов запуск ракети Delta IV з супутником зв'язку WGS-9 для ЗС США. Компанія United Launch Alliance (ULA), якій належить ракета, вела пряму трансляцію.

    Про це повідомляє Boeing Defense у своєму Twitter.

    Запуск ракети відбувся в 2:18 з космодрому на мисі Канаверал.

    «WGS9 знаходиться на орбіті. Місія успішна. Вітаємо команду!», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє Boing, яка розробила супутник WGS-9, він зможе забезпечувати зв'язок для військових США, а також п'яти країн-союзників: Данії, Новій Зеландії, Люксембургу та Нідерландів. Також в компанії відзначили, що WGS-9 був розроблений на супутниковій платформі Boeing 702.

    США Boeing Флорида
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