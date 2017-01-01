Американець прослизнув у кабінет Трампа і зробив селфі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретна служба заперечує проникнення в резиденцію Трампа

Американець пробрався в робочий кабінет президента США Дональда Трампа в заміській резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зробив там селфі на фоні портрета республіканця в молодості. Про це повідомляє The New York Post.

Джозеф Янг (Joseph Young) виклав знімок на своїй сторінці в Instagram і підписав: «Прослизнули через Секретну службу, щоб зробити це селфі. Вони могли б попередити нас не ходити туди».

Прес-секретар охоронного відомства Кетрін Мілхонун заявила виданню, що ніякого проникнення не було, і назвала ствердження Янга брехнею і підкреслила, що «ніхто не міг пройти повз Секретну службу».

Пізніше Янг видалив публікацію, проте вона встигла розійтися по інтернету і викликати серед користувачів дискусію з приводу якості роботи Секретної служби США. Одні критикували охорону, інші намагалися виправдати тим, що у неї видався важкий тиждень.

Джерело: УНН