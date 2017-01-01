Американець прослизнув у кабінет Трампа і зробив селфі (фото)
- Сьогодні, 08:11
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Секретна служба заперечує проникнення в резиденцію Трампа
Американець пробрався в робочий кабінет президента США Дональда Трампа в заміській резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зробив там селфі на фоні портрета республіканця в молодості. Про це повідомляє The New York Post.
Джозеф Янг (Joseph Young) виклав знімок на своїй сторінці в Instagram і підписав: «Прослизнули через Секретну службу, щоб зробити це селфі. Вони могли б попередити нас не ходити туди».
Прес-секретар охоронного відомства Кетрін Мілхонун заявила виданню, що ніякого проникнення не було, і назвала ствердження Янга брехнею і підкреслила, що «ніхто не міг пройти повз Секретну службу».
Пізніше Янг видалив публікацію, проте вона встигла розійтися по інтернету і викликати серед користувачів дискусію з приводу якості роботи Секретної служби США. Одні критикували охорону, інші намагалися виправдати тим, що у неї видався важкий тиждень.
Джерело: УНН