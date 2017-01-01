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    Американець прослизнув у кабінет Трампа і зробив селфі (фото)

    • Сьогодні, 08:11
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    Секретна служба заперечує проникнення в резиденцію Трампа

    Американець пробрався в робочий кабінет президента США Дональда Трампа в заміській резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зробив там селфі на фоні портрета республіканця в молодості. Про це повідомляє The New York Post.

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    Джозеф Янг (Joseph Young) виклав знімок на своїй сторінці в Instagram і підписав: «Прослизнули через Секретну службу, щоб зробити це селфі. Вони могли б попередити нас не ходити туди».

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    Прес-секретар охоронного відомства Кетрін Мілхонун заявила виданню, що ніякого проникнення не було, і назвала ствердження Янга брехнею і підкреслила, що «ніхто не міг пройти повз Секретну службу».

    Пізніше Янг видалив публікацію, проте вона встигла розійтися по інтернету і викликати серед користувачів дискусію з приводу якості роботи Секретної служби США. Одні критикували охорону, інші намагалися виправдати тим, що у неї видався важкий тиждень.

    Джерело: УНН

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