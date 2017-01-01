Американець вбив випадкову людину і показав це наживо у Facebook

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Оголошений у розшук Стів Стівенс

За скоєне вбивство поліція розшукує афроамериканця Стіва Стівенса

Поліція американського міста Клівленд (штат Огайо) розшукує підозрюваного у вбивстві, яке він сам транслював в інтернеті за допомогою сервісу Facebook-live. На відео він застрелив 74-річного чоловіка. Ймовірний вбивця заявив, що обрав жертву випадково, пише Українська служба BBC.

Оголошений у розшук - афроамериканець Стів Стівенс - озброєний і дуже небезпечний, наголошується у повідомленнях поліції. Стів Стівенс також заявив, що скоїв інші вбивства. Поліція перевіряє цю інформацію. Наразі правоохоронці не виявили інших жертв ймовірного вбивці.

Відео вбивства поширюється у мережі. На ньому видно, як убивця виходить із автівки білого кольору і підходить до випадкового перехожого літнього віку, афроамериканця. Між жертвою і убивцею відбувається короткий діалог, під час якого зловмисник повідомляє старенькому, що у тому що з ним станеться винувата якась жінка. Старенький намагався захиститися білим пакетом, який тримав у руках і казав, що не знає прізвище жінки, яке йому назвав убивця. Далі Стівенс стріляє чоловіку в лице. Відео ми не публікуємо з етичних міркувань.

Поліція встановила, що Стівенс пересувається на цій машині.

Поліцейські припускають, що чоловік виїхав з Огайо і може бути у штатах Пенсильванія, Нью-Йорк, Індіана чи Мічиган. Тамтешніх жителів просять бути обережними і повідомляти поліції про виявлення підозрілого чоловіка.