Американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак

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США розцінює дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США

Американська розвідка оприлюднила доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США.

Про це йдеться у доповіді розвідки.

«Ми заявляємо, що президент Росії Владімір Путін дів доручення провести хакерські атаки з метою вплинути на виборчу кампанію в США», — йдеться в документі.

Згідно з доповіддю, США розцінює дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США.

«Путін і російський уряд продемонстрував явну перевагу перемозі обраного президента США Дональда Трампа», - йдеться в доповіді розвідки.

Розвідувальне відомство також стверджує, що Москва в спробах вплинути на вибори і допомогти Трампу створила політичну кампанія по «дискредитації» Клінтон.

«Ми також вважаємо, що Путін і російський уряд прагнув допомогти обраному президенту США Дональду Трампу шляхом дискредитації екс-секретаря Клінтон по відношенню до нього», - зазначає Вашингтон.