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    Американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак

    • 6 Сiчня, 23:33
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    США розцінює дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США

    Американська розвідка оприлюднила доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США.

    Про це йдеться у доповіді розвідки.

    «Ми заявляємо, що президент Росії Владімір Путін дів доручення провести хакерські атаки з метою вплинути на виборчу кампанію в США», — йдеться в документі.

    Згідно з доповіддю, США розцінює дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США.

    «Путін і російський уряд продемонстрував явну перевагу перемозі обраного президента США Дональда Трампа», - йдеться в доповіді розвідки.

    Розвідувальне відомство також стверджує, що Москва в спробах вплинути на вибори і допомогти Трампу створила політичну кампанія по «дискредитації» Клінтон.

    «Ми також вважаємо, що Путін і російський уряд прагнув допомогти обраному президенту США Дональду Трампу шляхом дискредитації екс-секретаря Клінтон по відношенню до нього», - зазначає Вашингтон.

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