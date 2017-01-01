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    Американська розвідка у доповіді про кібератаки Росії згадала RT і Sputnik

    • Вчора, 12:12
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    Підконтрольні Кремлю ЗМІ і мережа «тролів» в інтернеті сприяли російській кампанії з впливу на вибори в США

    Значна частина опублікованої в п'ятницю доповіді спецслужб США про російське втручання у вибори американського президента присвячена телеканалу Russia Today і агентству Sputnik. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Як наголошується в документі, підконтрольні Кремлю ЗМІ і мережа «тролів» в інтернеті сприяли російській кампанії з впливу на вибори в США.

    Доповідь наводить цитати з блогів і публічних заяв головного редактора Russia Today і Sputnik Маргарити Сімоньян, які свідчать про зв'язки цих ЗМІ з урядом Росії.

    Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак в ході президентських виборів в США. Сполучені Штати розцінили дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США

    Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

    Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

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