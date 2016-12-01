Американське видання визнало Львів найдешевшим містом на зимові свята

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Місто Лева під час зимових свят

За версією порталу Business Insider у Львові за вечерю на двох треба заплатити всього 5 доларів

Американський новинний портал Business Insider назвав Львів найдешевшою цікавою дестинацією на зимові свята. За 30 доларів на день можна чудово відпочити під час різдвяних свят.

Серед 12 місць світу, де можна дешево відпочити за версією ВІ Львів опинився на першому місці.

Портал підрахував, що за житло у Львові турист може заплатити всього 25 доларів, за вечерю на двох — 5 доларів, за кілометр поїздки на таксі – 20 центів.

На третьому місці опинилася болгарська Софія. Ночівля в готелі тут коштує в середньому 57 доларів, а вечеря на двох — 11 доларів.

У рейтинг також увійшли міста в Панамі, Греції, Португалії, Вірменії та Іспанії.

Найдорожчим серед найдешевших туристичних міст виявилося місто Вальпараїсо в Чилі, яке посіло 12 місце. За ніч в готелі мандрівник повинен буде викласти 113 доларів.