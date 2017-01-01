Американські сенатори представили резолюцію на підтримку України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенатор Роб Портман

Документ містить ряд закликів, у тому числі до президента США, використовувати всі можливі засоби для боротьби з російською агресією

Американські сенатори – республіканець Роб Портман і демократ Шеррод Браун – представили резолюцію від імені української громади штату Огайо, яка засуджує агресію Росії в Україні та закликає президента США зберігати санкції.

Текст документа розміщений на офіційній сторінці сенатора Портмана.

«Річниця незаконної анексії Криму Росією – це чергова нагода виділити виклики, які зберігаються перед Україною, а також основні принципи міжнародної системи під керівництвом США, які стоять на кону. Сполучені Штати та їхні союзники мусять підтвердити свою політичну, економічну та військову підтримку Україні і, як мінімум, продовжувати зберігати санкції проти Росії, допоки вона не змінить свою поведінку», - наголошується в документі.

У тексті резолюції також зауважується, що Україна заслуговує підтримки Америки, й оскільки конфлікт триває вже третій рік поспіль, «не повинно залишатися жодних сумнівів, на чиєму боці стоять Сполучені Штати».

Документ містить ряд закликів, у тому числі до президента США, використовувати всі можливі засоби для боротьби з російською агресією, посиливши економічні санкції проти РФ, надавши Україні оборонну летальну зброю та допомогу в розвитку демократії, як це передбачають прийняті Конгресом США законодавчі акти.

Джерело: Укрінформ