Американські ЗМІ: Кібератаки на виборчу систему США – відповідь Путіна на «допінговий скандал»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оскільки збройні сили та економіка РФ набагато слабші за американські, Росія звернулася до нетрадиційного засобу здійснення впливу

«Росія майже напевно здійснила хакерську атаку і викрала інформацію Національного комітету Демократичної партії США, а також електронні листи з аккаунта Джона Подести, який очолював виборчий штаб Хілларі Клінтон, кандидата в президенти від демократів», – пише The Christian Science Monitor у редакційній статті, переказуючи висновки зі свіжого доповіді ЦРУ, ФБР і АНБ.

У матеріалі йдеться, що оскільки збройні сили та економіка РФ набагато слабші за американські, Росія звернулася до нетрадиційного засобу здійснення впливу – хакерських атак. Газета припускає, що таким чином Росія відповіла на витік «панамських документів», до якого, на думку Москви, причетні США, а також на викриття застосування допінгу російськими спортсменами.

Що тепер робити Сполученим Штатам? Газета пише: «Президенту Трампу, можливо, вдасться застосувати своє знамените вміння укладати угоди. США мають власні можливості ведення кібервійни. Замість того, щоб нарощувати застосування кібернетичних брудних прийомів один проти одного, Росія і США могли б домовитися про «кіберрозрядку» і неафішоване припинення відповідних заходів за принципом «око за око».

«Останні два десятиліття Росія є домінуючою фігурою в сфері шпигунства, що спонсорується державою, в кіберпросторі», – недавно сказав в інтерв'ю газеті Том Келлерман, глава фірми Strategic Cyber Ventures. Видання робить висновок: «Хакерські атаки, пов'язані з виборами в США, всього-на-всього привернули увагу світу до давно існуючої практики. Можливо, тепер час зайнятися тихими переговорами замість того, щоб вставати в позу і робити гучні заяви».

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Сполучені Штати розцінили дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що буде запущено фейкові новини, для того, щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.