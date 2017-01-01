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    Американські ЗМІ: Кібератаки на виборчу систему США – відповідь Путіна на «допінговий скандал»

    • Сьогодні, 10:35
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    Оскільки збройні сили та економіка РФ набагато слабші за американські, Росія звернулася до нетрадиційного засобу здійснення впливу

    «Росія майже напевно здійснила хакерську атаку і викрала інформацію Національного комітету Демократичної партії США, а також електронні листи з аккаунта Джона Подести, який очолював виборчий штаб Хілларі Клінтон, кандидата в президенти від демократів», – пише The Christian Science Monitor у редакційній статті, переказуючи висновки зі свіжого доповіді ЦРУ, ФБР і АНБ.

    У матеріалі йдеться, що оскільки збройні сили та економіка РФ набагато слабші за американські, Росія звернулася до нетрадиційного засобу здійснення впливу – хакерських атак. Газета припускає, що таким чином Росія відповіла на витік «панамських документів», до якого, на думку Москви, причетні США, а також на викриття застосування допінгу російськими спортсменами.

    Що тепер робити Сполученим Штатам? Газета пише: «Президенту Трампу, можливо, вдасться застосувати своє знамените вміння укладати угоди. США мають власні можливості ведення кібервійни. Замість того, щоб нарощувати застосування кібернетичних брудних прийомів один проти одного, Росія і США могли б домовитися про «кіберрозрядку» і неафішоване припинення відповідних заходів за принципом «око за око».

    «Останні два десятиліття Росія є домінуючою фігурою в сфері шпигунства, що спонсорується державою, в кіберпросторі», – недавно сказав в інтерв'ю газеті Том Келлерман, глава фірми Strategic Cyber Ventures. Видання робить висновок: «Хакерські атаки, пов'язані з виборами в США, всього-на-всього привернули увагу світу до давно існуючої практики. Можливо, тепер час зайнятися тихими переговорами замість того, щоб вставати в позу і робити гучні заяви».

    Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Сполучені Штати розцінили дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США.

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    Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що буде запущено фейкові новини, для того, щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

    Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

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