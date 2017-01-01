Американські ЗМІ назвали людину, яка передала компромат на Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повідомляється, що президент Російсько-Американської торгової палати в США Сергій Миллиан міг не знати про те, що говорив з людиною, пов'язаною з розвідкою

Одним із джерел даних для оприлюдненого компромату на президента США Дональда Трампа міг бути президент Російсько-Американської торгової палати в США Сергій Мілліан.

Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на знайоме з ситуацією джерело.

Повідомляється, що на даних Мілліана ґрунтується майже третя частина доповіді екс-співробітника британської розвідки Крістофера Стіла. Зокрема, саме Мілліан заявив про наявність у російської сторони компрометуючого відео з Трампом і про змову його штабу з Росією з приводу атаки на сервери Демократичної партії США.

Видання підкреслює, що Мілліан міг не знати, що передає дані екс-співробітнику розвідки. Крім того, в самій доповіді міститься підтвердження його слів іншими джерелами.

Радник Трампа заперечує причетність Мілліана до підготовки компромату, так як останній не мав відношення до візиту Трампа в Москву в 2013 році. Сам президент Російсько-Американської торгової палати в США назвав компромат фейком, однак проігнорував запитання, чи є він джерелом для доповіді Стила.