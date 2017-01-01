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    Американські ЗМІ назвали людину, яка передала компромат на Трампа

    • Сьогодні, 02:28
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    Повідомляється, що президент Російсько-Американської торгової палати в США Сергій Миллиан міг не знати про те, що говорив з людиною, пов'язаною з розвідкою

    Одним із джерел даних для оприлюдненого компромату на президента США Дональда Трампа міг бути президент Російсько-Американської торгової палати в США Сергій Мілліан.

    Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на знайоме з ситуацією джерело.

    Повідомляється, що на даних Мілліана ґрунтується майже третя частина доповіді екс-співробітника британської розвідки Крістофера Стіла. Зокрема, саме Мілліан заявив про наявність у російської сторони компрометуючого відео з Трампом і про змову його штабу з Росією з приводу атаки на сервери Демократичної партії США.

    Видання підкреслює, що Мілліан міг не знати, що передає дані екс-співробітнику розвідки. Крім того, в самій доповіді міститься підтвердження його слів іншими джерелами. 

    Радник Трампа заперечує причетність Мілліана до підготовки компромату, так як останній не мав відношення до візиту Трампа в Москву в 2013 році. Сам президент Російсько-Американської торгової палати в США назвав компромат фейком, однак проігнорував запитання, чи є він джерелом для доповіді Стила. 

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