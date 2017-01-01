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    Американські ЗМІ оприлюднили декларацію Трампа: Білий дім обурений

    • Сьогодні, 09:39
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    У 2005 році Трамп отримав прибуток у розмірі 153 мільйони доларів та заплатив з них 38 мільйонів податкових відрахувань

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав прибуток у розмірі 153 мільйони доларів у 2005 році та заплатив з них 38 мільйонів податкових відрахувань. Такі дані містяться у копії податкової декларації президента США, яка була оприлюднена американськими ЗМІ, зокрема, телеканалом MSNBC, у вівторок, 14 березня.

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    У Білому домі підтвердили автентичність опублікованого документа, наголосивши, що Трамп сплатив 38 мільйонів доларів так само, як і «десятки мільйонів доларів в інших податках, таких як податки з продажів, акцизні збори, а також податки з працівників». Проте водночас в адміністрації президента США додали, що вважають оприлюднення документа у ЗМІ незаконним та звинуватили журналістів у гонитві за рейтингами, інформує агентство dpa.

    Нагадаємо, у жовтні 2016 року видання The New York Times повідомило, що Дональд Трамп міг уникати сплати федеральних податків з доходів протягом 18 років, починаючи з 1995 року, через свій збитковий бізнес. За даними видання, завдяки отриманому у 1995 році чистому збитку на суму 916 мільйонів доларів Трамп мав змогу протягом наступних 18 років не платити податок з доходу на рівні 50 мільйонів доларів щорічно.

    Трамп неодноразово потрапляв під критику американських ЗМІ під час президентської кампанії через те, що не оприлюднив свою податкову декларацію, попри те, що кандидати у президенти США завжди це роблять.

    Джерело: DW

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