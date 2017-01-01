Американський безпілотник 10 годин кружляв над Донбасом

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Фото: wikipedia.org RQ-4A Global Hawk

Global Hawk протягом дня курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування, але не перетинав її

Стратегічний безпілотний літальний апарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk в неділю здійснив 10-годинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі, свідчать дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації.

За їхньою інформацією, важкий американський безпілотник з позивним UAVGH000, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, протягом дня курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування, збираючи розвідувальні відомості, але не перетинав її. Політ проходив на висоті приблизно 15,5 тис. метрів.

У якісь моменти, перебуваючи над територією Луганської області, він наближався до російських кордонів (в Білгородській, Воронезькій і Ростовській областях) на відстань приблизно в 70-80 км, наголошується в повідомленнях.

З урахуванням можливостей ведення розвідки на глибину до 300 км безпілотник RQ-4А Global Hawk міг спостерігати за всією територією, контрольованою бойовиками, а також прикордонними областями Росії. Крім того, він міг бачити і дії, що вживаються Збройними силами України.

Згідно з відкритими джерелами, апарат може патрулювати протягом 30 годин, здійснюючи політ на висоті 15-18 тис. метрів.

Маршрут польоту безпілотника після вильоту з Італії пролягав над Грецією, Болгарією і Румунією. У повітряний простір України він увійшов на північ від території Молдови. Потім безпілотник продовжив політ на схід над Кіровоградської та Дніпропетровської областями в напрямку Донбасу.

Американський безпілотник RQ-4A Global Hawk практично щомісяця здійснює розвідувальні польоти на Донбасі.

У минулому і поточному році він, крім того, застосовувався для виявлення і знищення цілей бойовиків в Лівії за допомогою свого ракетного озброєння. З січня 2015 року американські стратегічні безпілотники стали регулярно здійснювати розвідувальні польоти в районі Чорного моря, в тому числі біля узбережжя окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, тиждень тому ракетний ескадрений міноносець класу Арлі Берк USS Oscar Austin зайшов в акваторію Чорного моря з метою підтримання безпеки в регіоні.

Джерело: Інтерфакс-Україна