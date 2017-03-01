

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деніел Фрід

Дипломата тривожить зовнішньополітичний курс Трампа, який ставить під інституційну загрозу Держдепартамент.

Росія зневажає Захід. І вона робить все можливе, щоб ослабити Захід. Таку думку в інтерв'ю виданню Politico висловив один з найстарших дипломатів, Деніел Фрід, який впродовж 40 років він був тим, кого питали пораду, коли йшлося про Росію.

«Росіяни хижі і хочуть отримати у володіння своєї імперії стільки, скільки зможуть захопити. І нам потрібно протистояти цьому», - сказав екс-дипломат.

За словами Фріда, його тривожить зовнішньополітичний курс Трампа, який ставить під інституційну загрозу Держдепартамент. «Що означає «Америка перш за все»? Ми що, збираємося бути шкільним забіякою, який відбирає кишенькові гроші у інших дітей? Окремо від нервів навколо бюджету, кадрових призначень і всього іншого, є чітко виражена триваго, що ми втрачаємо ознаки того, що, власне, робило Америку великою», - сказав Фрід.

Видання зауважує, що тепер вже колишній американський дипломат за час своєї роботи в Держдепартаменті спостерігав, як президенти від обох партій впродовж останніх 25 років намагалися сформулювати дієздатну політику щодо Росії у період після Холодної війни. І щоразу вони зазнавали невдачі. Тепер Москва знову стала «агресивною, ревізіоністською силою». Фрід розповів, що напряму не говорив з новою адміністрацією Трампа. Але вважає його захоплення Росією і Володимиром Путіним «головоломкою».

Зокрема, його тривожать припущення про скасування санкцій, над якими Фрід спільно з європейськими союзниками тяжко працював після анексії Криму. «Не намагайтеся так відчайдушно підлизатися до Росії, яка з усіх сил намагається розправитися з нами скрізь у світі», - порадив екс-дипломат новій адміністрації.